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Kaynak: İHA

Karaman’ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süredir haber alınamayan 53 yaşındaki Namık Özcan ile 45 yaşındaki eşi Fatma Özcan, yaşadıkları dairede hareketsiz halde bulundu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine adrese ulaşan ekiplerin evde keskin bir kimyasal madde kokusu tespit etmesi üzerine bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili AFAD ekipleri özel ekipmanlarla inceleme başlatırken, bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

KİMYASAL MADDE SEBEBİYLE İNCELEME YAPILAMADI

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.