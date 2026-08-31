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Karaman / Ahmet Demirayak / Yeniçağ



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karaman'da ne yazık ki birlik ve beraberlik görüntülerine değil, ego kavgalarına ve protokol skandallarına sahne oldu. Bir tarafta koltuk krizleriyle terör estiren yerel yönetim, diğer tarafta ise devlet ciddiyetini hiçe sayan iktidar anlayışı Karaman kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

PERDE ARKASINDAKİ ÇİRKİN TARTIŞMA: "BAK KRİZ ÇIKARTIRIM BURADA!"

İddialara göre, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Valinin hemen yanında (Mv. Osman Sağlam’ın yerine) oturması gerektiğini iddia ederek protokol düzenine skandal bir tepki gösterdi. Tansiyonun hızla yükseldiği anlarda yaşananlar şaşkınlık yarattı:

Kalaycı, protokol müdürüne: "Terbiyesizlik yapma!"

Protokol müdürü: "Başkanım, terbiyeyi sizden öğrenmeyeceğim!"

Kalaycı'nın tehdidi: "Bak kriz çıkartırım burada!"

AKP'DEN AYRICALIKLI SİYASET VE MİLLETVEKİLİ MÜDAHALESİ

Olayın diğer ayağında ise iktidar kanadının "her yerde üstünüz" anlayışı yer aldı. AKP Milletvekili Osman Sağlam, protokol kurallarına göre diğer siyasi parti il başkanlarıyla birlikte ikinci sırada yer alması gereken AKP İl Başkanını, "Hayır, buraya oturacak" diyerek zorla ön sıraya oturttu. Bu müdahale, devlet protokolü ile parti protokolünün birbirine karıştırıldığını açıkça gözler önüne serdi.

SİYASİ PARTİLERDEN ORTAK TEPKİ: "TÖREN ALANINI TERK ETTİK"

Yaşanan skandallara karşı siyasi parti il başkanları sert tepki göstererek tören alanını terk etti.



CHP İl Başkanı Yusuf Baştuğ: "Biz, ön sırada oturamadığımız için değil; Cumhuriyet’in kurumlarında eşitlik, tarafsızlık ve devlet ciddiyetinin zedelenmesine itiraz ediyoruz. Hiç kimse bulunduğu makamı devletin ve Cumhuriyet’in üzerinde görmemelidir. Koltuklar sizin, ama Cumhuriyet hepimizin!" diyerek tepkisini dile getirdi.



Yeni Parti İl Başkanı Ahmet Recai Evcen: "30 Ağustos gibi milletimizin ortak değerinde, devletin resmi törenlerinde hiçbir siyasi partiye ayrıcalık tanınmamalıdır. AKP İl Başkanı ön sıraya oturtulurken diğer il başkanlarının arka sıraya atılması kabul edilemez. Bu uygulamayı protesto etmek amacıyla tören alanını terk ettik. (Not: Valilik görevlilerinin bir hatası olmayıp, kural dışı oturma düzeni sonradan yapılmıştır.)" sözleriyle duruma isyan etti.

KARAMAN KİMLERE EMANET?

Bir tarafta kriz çıkartmakla tehdit eden bir belediye başkanı, diğer tarafta kuralları çiğneyen bir iktidar vekili... 30 Ağustos gibi şanlı bir günde dahi koltuk kavgası veren bu zihniyet, Karaman'ın yönetim anlayışındaki çarpıklığı bir kez daha gözler önüne serdi.