CHP’li belediye başkanları bugün Ankara’da bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ayrı ayrı oturumlarda konuştu. Toplantılarda CHP’li belediyelere karşı düzenlenen operasyonlar ve operasyonlara yönelik yol haritası ele alındı.

TOPLANTIDA TANSİYON YÜKSELDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasında yaşanan tartışma nedeniyle toplantıda tansiyonun oldukça yükseldiği iddia edildi.

TV 100 muhabiri Gül Gündüz, iki başkan arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı konusunda tartışma yaşandığını söyledi. Gündüz’ün TV 100 canlı yayınında aktardığına göre, Karalar, Seçer’in başkanlığı devretmesini istedi. Ancak seçer bunu reddetti.

Zeydan Karalar’ın geçen yılın temmuz ayında tutuklanması sonrası Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevine Vahap Seçer getirilmişti.

TV 100 muhabiri Gündüz, toplantıdaki tartışmalar konusunda şu ifadeleri kullandı:

“5 ayrı oturumda, uzun bir toplantıydı. O toplantının bir bölümünde sesler yükselmiş oldu. Peki tartışma niye oldu? CHP’nin belediye başkanları toplantısında iki isim aslında tartıştı: Vahap Seçer ve Zeydan Karalar.

Hatta herkesin içinde yüksek sesle, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) vekilliği için Zeydan Karalar, Vahap Seçer’e açıklama yapmasını istedi bu toplantı sırasında. Ve Zeydan Karalar yine Vahap Seçer’in, ‘Bizim için Zeydan Karalar seçilmiş belediye başkanıdır’ diyerek görevi iade etmesini istedi. Ama Vahap Seçer ‘Olmaz’ diyerek konuştu.

Toplantı sırasında yaşandı bu olaylar ve seslerin yükseldiğini de söyleyebiliriz. Şunu hatırlatayım; Türkiye Belediyeler Birliği seçimi 2 Haziran'da yapılacak. Hatta bugün yine Belediyeler Birliği’nde Başkanvekili Vahap Seçer, bu seçimde CHP’nin adayının iddialı olduğunu söyleyebilirim demişti. ‘Şu anki gidişatta görev tarafımca sürdürülecek’ diyerek kendi ismini bir kez daha bugün aslında konuşmalarında da zikretmişti.

Şimdi ise toplantıda, o uzun 6 saatlik toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği’nin vekilliği için kim devam etsin? Görevi tekrar Zeydan Karalar’a iade mi etsin yoksa Vahap Seçer devam mı etsin; bu tartışma yaşanmış oldu. Zeydan Karalar görevin kendisine iade edilmesini, seçilmiş başkanın kendi olduğunu söyledi.”