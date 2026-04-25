CHP’li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara’da toplandı. Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara tepki gösterdi. Yavaş, yolsuzluklarla anılan AKP'li Melih Gökçek'in neden yargılanmadığını sordu.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Bizim belediye başkanlarımızın itibarı, hepimizin itibarı oturduğumuz makamların çok üzerindedir. İtibarımız çok önemlidir. Biz, itibarımız için makamı terk etmeye hazırız.

"GÖKÇEK AİLESİNİ YARGILMADAN HUKUKTAN BAHSEDEMEZSİNİZ"

-Seçilmişlere böyle muamele olmaz... Siz bu ülkede Melih Gökçek ve ailesini yargılamadan asla hukuktan bahsedemezsiniz! Verdiğimiz dosyalar ortada. Verdiğimiz dosyaların hepsi ortada. Alın bunları içeri. O da yetmedi, geçenlerde Danıştay’dan Melih Gökçek’in yargılanması için oybirliğiyle karar çıktı, hala belediyemize müfettiş falan gelmedi.

"BAKTILAR Kİ EĞER BELEDİYELER BU ŞEKİLDE BAŞARILI OLMAYA DEVAM EDERSE..."

-Topal ördek muamelesi çektiler bize. Baktılar ki eğer belediyeler bu şekilde başarılı olmaya devam ederse kaçınılmaz bir sonuç geliyor; iktidar değişecek. Birdenbire operasyonlar, tutuklamalar ve bu şekilde belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma çalışmalarına başladılar. Bunu yaparken de baktılar tahliye olacak, bir tutuklama daha, bir tutuklama daha...

-O yetmedi, şimdi aileleriyle beraber gözaltına almalar ve Esenyurt Belediye Başkanımıza yapıldığı gibi ensesinden tutup itibarsız bir şekilde görüntüler vermek... Halbuki o belediye başkanı, o olaydan iki gün önce protokolde kaymakamdan sonra ikinci sıradaydı. Kimsenin belediye başkanlarımıza, seçilmişlerimize bu şekilde muamele etme hakkı yoktur.

-Tutukluluk son derece istisna olması gereken bir şeydir. Evrensel hukukta böyledir. İnsanları tutuklarsınız, beraat ettiği zaman bunun telafisi asla mümkün değildir.

"MAKAMI TERK ETMEYE HAZIRIZ İTİBARIMIZ İÇİN"

-Delilden sanığa gitmek gerekirken, sanığı ellerine alıyorlar, ‘2019'dan sonraki bütün dosyaları bize gönderin’ diyorlar. Niye 2019'dan sonra diyorsunuz? Cevap yok. Hatta ve hatta gelen müfettişlerin birçoğu -yeni seçilen arkadaşlar da görmüştür- ‘Eskiyi boşver’ derler, eskiyi mümkün olduğu kadar incelemek istemezler. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için.

-Artık bundan sonra yapılacak mitinglerde muhalefetin tüm unsurlarını yan yana getirmek suretiyle hukuka davet etmek, hukuksuzları halka şikayet etmek durumundayız.

"YEREL YÖNETİMLER GASP EDİLİYOR"

-Bugün bir fırsat Yeniden Refah partili, Saadet Partili kim varsa transfer ediliyor. Onlarda da belediye kaldı. Buda gösteriyor ki yerel demokrasilere gasp ediliyor.

-Yerel demokrasi olmadan demokrasi olmasının imkanı yok. O zaman bundan sonra yerel demokrasi de bu şekilde mağdur olan bütün siyasi partilerin yan yana olmasını zorunludur. Bundan sonra yapılacak mitingler muhafeletin bütün unsurlarını yan yana getirmek ve ortak bir hukuk platformunu oluşturmanın zorunluluğu vardır.

-Hukuka davet etmek halka şikayet etmek zorundayız. Çalışan belediye başkanlarımızın başarısı en güzel örnektir. Bu da iktidar değişikliğinde en güzel yönetimizn olacağının göstergesidir.