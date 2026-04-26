Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın performansını ve Avrupa hedefini değerlendirdi.

“KAZANMAYI KESİNLİKLE HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Maça iyi başladıklarını ifade eden Stoilov, erken gelen gollerin takıma avantaj sağladığını söyledi. Oyuncularının son maçlarda duygusal anlamda eksik kaldığını belirten deneyimli teknik adam, Antalyaspor karşısında bu duygunun geri geldiğini vurguladı.

Stoilov, “Hızlı bir şekilde ilk golün ardından ikinci golü bulduk. Sonrasında yakaladığımız başka gol pozisyonları da oldu. Maçın ikinci yarısına aynı tempoyla başladık ve pozisyonlar bulmaya devam ettik. Oyunun bu bölümünde üçüncü golü de bulmamız gerekiyordu ancak çok fazla fırsat kaçırdık. Son on dakikada rakibimizin yakaladığı pozisyonlar da var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum; çünkü son maçlarda oyuncularım duygusal anlamda eksik kalmışlardı. Bugün ise bu duygularımız geri geldi. Her zaman bu duygularla ve hırsla oynamamız gerekiyor. Bu yüzden maçın geneline baktığımızda kazanmayı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ YA DA TRABZONSPOR KAZANSIN”

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken Stoilov, sahada görev alan tüm oyuncuların katkısından memnun olduğunu dile getirdi. Göztepe’nin Avrupa hedefi için son maça kadar mücadele etmesi gerektiğini belirten Bulgar teknik adam, Türkiye Kupası’yla ilgili görüşünü de paylaştı.

Stoilov, “En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemizdir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum. Maçtan önce bazı sıkıntılarımız vardı ama forma giyen oyuncular bu sıkıntıları sahada çözdüler. Oyuna sonradan girip katkı sağlamak zordur ama bugün oynayan herkes her şeyini verdi. Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncular önemli bir mücadele sergiledi ve bu durumdan oldukça tatmin oldum. Bence en önemli şey, bugünkü yüksek enerjimizi ve hırsımızı ligin sonuna kadar diğer maçlara da yansıtabilmemizdir. Son maçlarda uzatmalarda yediğimiz goller nedeniyle çok fazla puan ve zaman kaybettik; bu bizim adımıza çok üzücüydü ancak burada kaybettiklerimizin telafi edileceğini düşünüyorum. Bizim için en mühimi, sonuna kadar hep beraber mücadelemizi sürdürmemiz ve hayalimizin peşinden koşmamızdır. Ayrıca Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın ya da Trabzonspor’un kazanmasını umuyorum. Zaten onlar ligde de ön sıralarda bulunan takımlar, o yüzden bu durum açıkçası sürpriz değil” şeklinde konuştu.