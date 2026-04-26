Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren ve uzun süredir Dubai’de yaşayan Sedat Peker, bu kez kızı Lina’nın başarısıyla sevinç yaşadı. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntülerde, Peker ailesinin sporla gelen mutluluğu dikkat çekti.

Pistte Lina Peker Rüzgarı Dubai’de düzenlenen uluslararası Premium Cup by Coach Sveta ritmik jimnastik turnuvasına katılan Lina Peker, sergilediği performansla jüriden tam not aldı. Rakiplerini geride bırakarak kendi kategorisinde birinci olan Lina, altın madalyanın sahibi oldu.

Kızını tebrik eden ve başarısını kutlayan Peker’in o anları, dijital dünyada "en mutlu günü" yorumlarına neden oldu.