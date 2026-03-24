Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 212 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edilmişti. Tahliye edilmesinin ardından göreve iadesi beklenen Karalar için İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma süresini uzatmıştı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'na 7 soru veren Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, şunları sordu:
- Tahliyesi gerçekleşen Zeydan Karalar’ın görev başına dönmemesinin hukuki dayanağı nedir
- Görevden uzaklaştırmanın hangi maddelere referansla sürdürüldüğü açıklanacak mıdır?
- İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırılan bir belediye başkanının iadesiyle ilgili hangi uygulama kriterlerini gözetiyor?
- Zeydan Karalar’a ilişkin uzaklaştırma kararının kaldırılması gündemde mi?
- Görevden uzaklaştırma uygulamasının süresi neye göre belirleniyor?
- Türkiye’de benzer şekilde tahliye edilmesine rağmen göreve iade edilmeyen başka belediye başkanları bulunuyor mu? Varsa sayıları ve iller bazında dağılımları nedir?
- Seçilmiş yöneticilerin görevden uzaklaştırılması veya iadesine dair mevcut mevzuatta bir değişiklik gündemde mi?