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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz’de sivil ticari gemileri hedef alan saldırılara bir yenisi eklendi. Edinilen bilgilere göre, üç gün önce Romanya istikametine seyir halinde olan Togo bayraklı ve Türk sahipli yük gemisi, İHA saldırısı sonucu battı.

Faciada gemide bulunan 10 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

BULGARİSTAN BAŞBAKANI AÇIKLADI

Tüm acı tabloyu gözler önüne seren açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptı. Ancak yaşanan can kayıpları ve saldırının detaylarına ilişkin resmi mercilerden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da Macaristan Başbakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Karadeniz'deki tehlikeye dikkat çekti. Savaşın Karadeniz'e yayıldığını ve sivil gemilere yönelik saldırıların artığını belirten Fidan, şunları söylemişti:

"Sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz’in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor."

Karadeniz'deki seyir güvenliğini ve Türk sahipli gemileri tehdit eden artan saldırılar karşısında atılacak adımlar merakla bekleniyor.