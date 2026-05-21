Trabzon’un Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi’nde dün feci bir olay meydana geldi. Hilmi Seyis ve 56 yaşındaki Yeter Seyis çifti ot biçmek için bahçelerine gitti.
OT BİÇME MAKİNESİ SONU OLDU
Yamaç arazide motorlu makineyle ot biçme sırasında dengesini kaybeden Hilmi Seyis, ayağı kayınca sürüklendi. Hilmi Seyis, kontrolü kaybedince, çalışır haldeki ot biçme motorunun bıçağı, arazide oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Yeter Seyis’e isabet etti.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Boğazından yaralanan kadın, kanlar içinde kaldı. Eşine ilk müdahalede bulunan Hilmi Seyis’in ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yeter Seyis’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yeter Seyis’in cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Hilmi Seyis, serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.