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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. İddiaya göre Gözde Tüfekçi (31) ile erkek arkadaşı Fuat G. (38) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI İKİ BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Gözde Tüfekçi, mutfaktan kaptığı 2 ekmek bıçağıyla Fuat G.’ye saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Fuat G. ağır yaralandı. Adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat G.’nin kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Gözde Tüfekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.