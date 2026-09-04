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Kaynak: AA / DHA / İHA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, güçlendirilen akademik ve klinik altyapısıyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) vermeye başladı.

Fakültenin öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ardından Endodonti ile Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dallarındaki uzmanlık eğitimi programları, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından yetkilendirildi.

İLK UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİ

Yeni program kapsamında fakülte, lisans eğitiminin yanı sıra uzmanlık öğrencilerini de kabul etmeye başladı. Nisan DUS kapsamında Endodonti ve Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dallarına ikişer araştırma görevlisi yerleşti. Böylece toplam dört uzmanlık öğrencisi, uzman diş hekimi olarak yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil oldu.

Uzmanlık eğitimlerinin fakültenin öğretim üyelerinin rehberliğinde yürütüleceği bildirildi.

TEORİK EĞİTİM KLİNİK UYGULAMAYLA DESTEKLENECEK

Uzmanlık öğrencilerinin teorik eğitimlerinin kapsamlı klinik uygulamalarla desteklenmesi planlanıyor.

Eğitim programlarının, ilgili protokoller kapsamında Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Bu modelle uzmanlık öğrencilerinin hem akademik bilgi hem de klinik deneyim açısından kapsamlı bir eğitim alması hedefleniyor. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın destekleriyle Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim üyesi kadrosunun iki katına çıkarıldığı bildirildi.

Akademik kadrodaki güçlenmeyle birlikte fakültenin eğitim, araştırma ve klinik uygulama kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 2025-2026 yıllarında öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısı ve bu yayınlara yapılan atıflarda da artış kaydedildiği belirtildi.

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesinde bilimsel üretkenliğin artırılması ve uzmanlık eğitimi verilen anabilim dalı sayısının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fakültenin güçlenen akademik yapısı ve uzmanlık eğitim programlarıyla hem bölgenin hem de Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine nitelikli uzman hekimler kazandırması hedefleniyor.