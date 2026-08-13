UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Karabağ ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Karabağ, mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılarak play-off turuna yükseldi.
KARABAĞ’A GALİBİYETİ MOUADDİB VE KASHCHUK GETİRDİ
Karabağ’ı galibiyete taşıyan goller 13. dakikada J. Mouaddib ve 70. dakikada O. Kashchuk’tan geldi. Dinamo Kiev karşılaşmada gol bulamayınca Karabağ sahadan 2-0 üstün ayrıldı.
PLAY-OFF’TAKİ RAKİBİ DUNAJSKA STREDA VEYA TWENTE
Karabağ’ın play-off turundaki rakibi ise Dunajska Streda ile Twente arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesinde Twente, 60. dakika itibarıyla Dunajska Streda karşısında 2-1 önde bulunuyor. İlk karşılaşmayı da 6-0 kazanan Twente, eşleşmede toplam skorda 8-1’lik üstünlüğe sahip.