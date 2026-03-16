Ordu'nun en önemli gündem maddelerinden biri olan fındıkta rekolte oyunları erken başladı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, beraberinde CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Kumru İlçe Başkanı Ali Rıza Yalın ve parti teşkilatıyla birlikte Kumru'nun Konaklı Mahallesi'ndeki karlı fındık bahçelerinden ihracatçılara ve yetkililere seslendi.

"DALLAR KAR ALTINDA, REKOLTEYİ NASIL BİLDİNİZ?"

İhracatçılar Birliği tarafından açıklanan erken fındık rekoltesini eleştiren Adıgüzel, bahçelerin henüz tamamen kar altında olduğunu ve fındık dallarında filizlerin bile oluşmadığını bizzat yerinde gösterdi. Durumun akıl ve mantık dışı olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Dallar karın altında. Daha fındıkta filiz olmadan, yaprak açmadan rekolteyi nasıl açıkladınız? Sizin aceleniz ne?" diyerek bu duruma isyan etti.

"DEPOLARINDA FINDIK KALMADI, ALGI YAPIYORLAR"

Açıklanan erken rekoltenin üreticinin alın teri üzerinde oynanan bir oyun olduğunu iddia eden Milletvekili Adıgüzel, "Bunların depolarında fındık kalmadı, işleyecek fındık bulamayınca zora girdiler ve operasyona başladılar. Geçen sene de 600 bin ton dediler, çıkan fındık 300 bin ton oldu. Milletin alın teriyle oynamayın, biraz utanın" ifadelerini kullanarak, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ve piyasayı düşürmek için yapılan bir algı operasyonu olduğunu savundu.

