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Kaynak: AA / DHA / İHA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 15 yıl önce kaydedildiği tahmin edilen bir hayvana işkence videosu, internet platformlarında tekrar yayılmasının ardından kamuoyunda geniş çaplı infiale yol açtı. Şüphelinin, ayağıyla ezerek bir kaplumbağanın yaşamına son verdiği anlara ait olan tepki çekici görüntüler üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dijital materyaller ve saha araştırmaları doğrultusunda video kaydında yer alan şahsın A.S. olduğunu belirledi. Adres tespiti yapılan şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tepkilere neden olan olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.