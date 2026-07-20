Kaynak: AA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk altı ayında 9 milyon 829 bin 183 adet çeşitli türlerde altın basıldı.

ÇEYREK ALTIN ZİRVEDE

İlk 6 ayda:

6 milyon 222 bin 610 adet çeyrek ziynet altın basıldı.

898 bin 835 yarım,

1 milyon 288 bin 413 tam (birlik),

44 bin 702 ikibuçukluk,

310 adet beşlik ziynet altın üretildi.

Toplamda ziynet altın üretimi 8 milyon 454 bin 870 adet olurken, ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kayıtlara geçti.

SİKKE ALTINLARDA EN ÇOK “TAM” BASILDI

Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde:

110 bin 670 çeyrek,

17 bin 582 yarım,

1 milyon 227 bin 909 tam (birlik),

600 ikibuçukluk,

5 bin 250 beşlik altın basıldı.

Toplam 1 milyon 362 bin 11 adet sikke altın üretilirken, bu altınların ağırlığı 9 ton 322 kilogram 489,9 gram oldu.

REŞAD ALTIN ÜRETİMİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Aynı dönemde:

1782 yarım,

5 bin 960 tam,

600 ikibuçukluk,

3 bin 960 beşlik olmak üzere

toplam 12 bin 302 adet Reşad altın basıldı. Bu altınların toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak hesaplandı.

33 tonun üzerinde altın kullanıldı

Yılın ilk yarısında basılan toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın için 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı.

Cumhuriyet altınları, 24 ayar külçe altının çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, farklı çap ve ağırlıklarda 22 ayar olarak üretiliyor. “Ata lira” olarak bilinen meskük altın yatırım aracı olarak öne çıkarken, ziynet altınlar daha çok takı amaçlı tercih ediliyor.

Açıklanan veriler, Türkiye’de özellikle çeyrek altına olan yüksek talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Yılın ilk yarısında basılan altın adetleri ve dağılımı şu şekilde: