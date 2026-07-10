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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı’ya yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 1548 sayfalık iddianamede, yasa dışı bahis gibi birçok suçtan elde edilen kara paranın aklanması için Kapalıçarşı’da örgüt kurulduğu belirtildi. Örgütün; kendine özgü muhasebe sistemi, paravan şirketleri, dövizcileri, kuyumcuları, ödeme kuruluşları, kripto varlıkları kullandığı tespit edildi. Aynı zamanda örgütün kara parayı adın adım takip ettiği ve hem Türkiye piyasasına soktukları hem de yurt dışına çıkardıkları ifade edildi.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN ÖRGÜT KURMUŞLAR!

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kara para aklama ağını yöneten bir suç örgütü olduğu bildirilirken kişi ve şirketlerin bu amaçla bankalar ve ödeme kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirdikleri finansal hareketleri MASAK raporunda yer aldı.

Örgütün Türker Ak liderliğinde ve Murat Dönmezoğlu yöneticiliğinde hareket ettiği belirtildi. İddianamede MASAK raporlarına da yer verilirken yaşanan para trafiklerinin ve sonucundan doğan mağduriyetlerin münferit bir dolandırıcılık olmadığı bildirildi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarının profesyonelce yapıldığı ve kara paranın legal sisteme rahatlıkla sokulduğu kaydedildi.

KARA PARA PARAVAN ŞİRKETLERLE SİSTEME SOKULDU!

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, hazırlanan iddianamede, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla paravan şirketlerin kullanıldığı ifade edilirken bunun için örgüt tarafından birçok kişi adına paravan şirketlerin kurulduğu ve bu kişilere üzerine şirket kurulduğu için ödemeler yapıldığı kaydedildi. Söz konusu paravan şirketler adına banka hesapları açıldığı belirtilen iddianamede, elektronik para kuruluşlarından şirketler adına hesaplar oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Kurulan paravan şirketlerin hesaplarındaki yüksek hacimli para hareketleri ve sahte ticari işlemler sayesinde gerçekte bir ticari faaliyet gösteriyormuş gibi sisteme dahil edildiği de ifade edilirken bu paravan şirketler sayesinde dönüşüm sağlandığı bildirildi.

DÖVİZ VE ALTIN ŞİRKETLERİ VURGUSU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçtan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü ifade edildi. Söz konusu şirketlerin döviz ve altın alım satımı görünümü altında suç gelirlerinin muhasebeleştirildiği, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimlerin telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği kaydedildi.

Ayrıca,Kapalıçarşı'daki bazı şirketlerin, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

ÖRGÜT FOREX DOLANDIRICILIĞI DA YAPTI!

İddianamede; mağdurların kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildiği ifade edildi. Forex olarak isimlendirilen bu dolandırıcılık yönteminde başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek mağdurun güvenini sağlayan örgüt üyelerinin daha sonra mağdurlardan yüksek tutarlarda para yatırmalarını istediği bildirildi.

Parasını çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep edildiği ifade edilen iddianamede bazı mağdurların, kaldıraçlı işlem bahanesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek ana paralarını kaybettiği belirtildi.

KARA PARA PARAVAN ŞİRKETLERİN HESAPLARINA AKTARILDI!

Yasadışı bahis siteleri üzerinden toplanan paraların, üçüncü kişiler adına açılan banka hesaplarına veya paravan şirket hesaplarına aktarıldığına dikkat çekilen iddianamede, söz konusu hesaplardan parçalı transferlerle farklı kişi ve şirket hesaplarına dağıtıldığı ifade edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için para mobil bankacılık ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırılarak nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü.

KARA PARALAR “M80” SİSTEMİYLE TAKİP EDİLDİ!

Aynı zamanda iddianamede, örgütün kendine özgü ve “M80” isimli bir muhasebe sistemi kurduğu ve sisteme giren paraların bu sistem üzerinden takip edildiği açıklandı. Her bir tutar bu sistem üzerinden kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlanırken suç gelirlerinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı ve hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiği örgüt tarafından takip edildi.

İddianamede bin 112 öncül suç tek tek anlatılırken suçtan elde edilen gelirler farklı yöntemlerle toplandığı ifade edildi. Daha sonra, sanal POS sistemleri ve elektronik para kuruluşları üzerinden çok sayıda hesaplara aktarıldığı, ardından da paraların şirket hesapları, gerçek kişi hesapları ile e-pin ve dijital ürün altyapıları kullanılarak farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı bildirildi.

MİLYARLIK PARA HAREKETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ!

İddianamede yer alan tespitlere göre örgüt, 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7,4 milyar lirayı Tether (USDT) isimli kripto varlığa çevirdi ve örgüt yöneticilerine aktardı. Bunun yanı sıra 1,7 milyar lira paravan şirketlere, 5,7 milyar lira ise ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldı.

Döviz ve altın bürolarının da para hareketlerinde kullanıldığı 7,1 milyarlık bir para hareketinin de tespit edildiği belirtilen iddianamede, para yatıran gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplam 12 milyarlık para, sanal POS (ödeme altyapısı) üzerinden sisteme dahil edildi. Yine gerçek ve tüzel kişilerden sisteme giren 5,2 milyar lira ise paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği yer aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU!

İddianamede, 502 örgüt üyesi hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12 yıldan 29,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Örgüt lideri Türker Ak hakkında, 'örgüt yöneticiliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12,5 yıldan 34,5 yıla kadar, örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu hakkında ise 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.