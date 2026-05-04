ABD ve İran savaşı gerilimi yerini müzakereye bırakırken, karşılık Hürmüz Boğazı gerginliği ise piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. ,

4 Mayıs 2026 sabahında piyasalar, varlık sınıfları arasındaki ayrışmayla güne başladı. Kapalıçarşı altın piyasası güne %0,15’lik sınırlı bir geri çekilmeyle merhaba derken, kripto para tarafında Bitcoin’in yüzde 1,79’luk yükselişi dikkat çekiyor.

ALTIN CEPHESİ: KAPALIÇARŞI’DA "KIRMIZI" AÇILIŞ

Güvenli liman altın, haftanın bu işlem gününde hafif bir satış baskısı altında. Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6.724 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Gram Altın: 6.617,90 TL alış, 6.724,48 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük bazda %0,15 oranında bir düşüş kaydedildi.

Çeyrek Altın: 10.855,00 TL alış, 11.000,00 TL satış fiyatından alıcı buluyor. Yüzde 0,15 oranında değer kaybı yaşandı.

Yarım Altın: 21.703,00 TL alış, 22.000,00 TL satış seviyesinde seyrediyor. Yüzde 0,15 oranında bir gerileme mevcut.

Tam Altın: 43.266,00 TL alış, 43.800,00 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Yüzde 0,15 oranında bir düşüş görüldü.

Küresel piyasalarda ise Ons Altın 4.609 dolar seviyesinden işlem görerek yüzde 0,11'lik bir kayıp sergiliyor.

DÖVİZ VE EMTİA: EURO GÜÇLENİYOR, PETROL DÜŞÜŞTE

Döviz tarafında parite etkisi hissediliyor. Dolar yatay seyretse de Euro cephesinde yukarı yönlü bir ivme söz konusu.

Dolar/TL: 45,19 seviyesinde, yüzde 0,01'lik çok kısıtlı bir düşüşle sakin.

Euro/TL: yüzde 0,08 artışla 53,08 bandında hareket ediyor.

Euro/Dolar Paritesi: 1,1732 seviyesiyle Euro'nun küresel bazda dolara karşı yüzde 0,08 değer kazandığını gösteriyor.

Gümüş: Altından pozitif ayrışarak yüzde 0,45 artışla 110 TL seviyesini zorluyor.

Brent Petrol: Enerji piyasasında ise talep endişeleriyle yüzde 1,01'lik bir düşüş var; varil fiyatı 113,42 dolar.

KRİPTO PARA: BİTCOİN 80 BİN DOLAR SINIRINI AŞTI

Günün en iştahlı yatırım aracı kuşkusuz Bitcoin oldu. Lider kripto para birimi, yüzde 1,79’luk primle 80 bin 310 dolar seviyesine yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.