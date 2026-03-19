ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda sert bir etki göstermişti. Dün ABD tarafından gelen FED faiz kararı sonrası piyasalarda düşüşler 19 Mart’ta hız kazandı. Güvenli liman olarak tabir edilen altında ise gün için tarihi düşüşler görüldü. Altın tarafında yaşanan düşüşler ise dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası(FED), savaş gerilimi nedeniyle faiz kararını sabit tutma kararı aldı. Faiz indirimine gitmeyeceği kesin olarak biliniyordu. Ancak FED Başkanı Powel, yaptığı açıklamalarda savaşa dikkat çekerek jeopolitik risklerin devam etmesi halinde sabit tutmaya devam edeceklerini belirtti. Powel, şu anda bir faiz artırımı yapmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.

GÜVENLİ LİMANDA NELER OLUYOR?

Piyasaların rahatlaması için bir faiz indirimi bekleniyordu. Ancak savaş ile bu kararın uzun süreceği öngörülüyor. Dün ise bu karar öncesi ve sonrasında piyasalar düşüşler gözlemlenmişti.

Güvenli liman olarak belirtilen ons altın geçtiğimiz ayda yaşadığı düşüşün aynısını şu aralar yaşıyor. Ons altın FED kararı öncesi 5 bin dolar sınırında seyrederken, açıklama sonrası 400 doları aşan bir kayıp yaşadı. Ons altın 4 bin 684 dolara kadar geriledi.

Ons gümüşte de aynı manzara yaşandı. Gümüş, FED kararı öncesinde 79 dolar bandında seyrederken karar sonrası anlık olarak 70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN RESMEN ÇAKILDI

Serbest piyasada gram altın fiyatı ise 6 bin 657 TL seviyelerine kadar sert bir iniş yaşadı. Anlık düşüşler piyasada devam ediyor. Kapalıçarşı altında ise durum merak ediliyor. İşte Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında ise sabah ile öğlen vakti sert düşüş gözlemlendi:

Gram altın, sabah saatlerinde 7 bin 224 TL satış fiyatıyla işlem görürken öğlen vakti 7 bin 64 TL satış fiyatına geriledi.

Çeyrek altın, güne 11.830 TL satış fiyatıyla başlarken öğlen arasında 11 bin 568 TL’ye indi.

Yarım altın ise 23.588 TL seviyelerinde sabah saatlerinde alıcı bulurken, anlık olarak 23 bin 66 TL’ye geldi.

Tam altın fiyatı ise sabah saatlerinde 46 bin 997 TL olarak belirlendi. Öğlen saatinde ise tam altın 45 bin 955 TL’ye kadar geriledi.