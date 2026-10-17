Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ahmet Refik Caddesi’nin girişinde bulunan start alanında bir araya gelen sporcular, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte verilen işaretin ardından parkurlara çıktı.

Katılımcılar, Kapadokya’nın peribacalarıyla çevrili vadilerinde, engebeli patikalarda ve yamaçlarda ilerleyerek 119, 63 ve 38 kilometrelik kategorilerde mücadele edecek.

38 kilometrelik parkurda yarışan atletler Ürgüp’ten başlayarak Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme güzergâhını takip edip yeniden Ürgüp’e ulaşacak. 63 kilometrelik kategoride yer alan sporcular ise Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ üzerinden geçerek başlangıç noktasına dönecek.

En uzun mesafe olan 119 kilometrelik parkurda yarışanlar da 63 kilometrelik rotanın yanı sıra Karlık, Taşkınpaşa ve Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçecek. Sporcular, Ürgüp’teki başlangıç alanına vararak yarışı bitirecek.

Argeus Travel & Events organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destek veriyor. Organizasyon kapsamında düzenlenen 14 kilometrelik yarış ise dün yapıldı. Bu parkurda 816 sporcu koştu.