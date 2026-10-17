Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon için harekete geçmişti.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözüoğlu'nun da yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İlk operasyonun ardından derinleştirilen soruşturma dosyasına; Sayıştay denetim raporları, MASAK'ın finansal analizleri ve rüşvet ağına dair çarpıcı iddialar da dahil edildi.
7'Sİ TUTUKLANDI, 4'ÜNE EV HAPSİ KARARI
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
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