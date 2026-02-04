Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al Ittıhad, N'Golo Kante'ye resmi hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Kısa süre sonra Fenerbahçe N'Golo Kante transferini resmen açıkladı.
KANTE FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe, Fransız yıldızı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Kante'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
AL-ITTIHAD'IN TRANSFER AÇIKLAMASI
Al-Ittihad tarafından yapılan resmi açıklamada, N'Golo Kante'nin kalan 6 aylık sözleşmesinin satışı konusunda anlaşma sağlandığını ifade edildi.
Al-Ittihad'ın Kante açıklaması şöyle:
"Al-Ittihad Kulübü yönetimi, futbol A takımı oyuncusu N'Golo Kanté'nin sözleşmesinin geri kalan süresinin satılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulüp, oyuncunun takımla geçirdiği süre boyunca sunduğu katkıları; özellikle Roshn Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve Kral Kupası'nın (İki Kutsal Camii Hizmetkarı Kupası) kazanılmasındaki emeğini takdirle karşılamaktadır.
Kendisine profesyonel kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz."
📝| النادي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب نغولو كانتي#شكرا_كانتي pic.twitter.com/dSQmFiKCWM— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026
FENERBAHÇE N'GOLO KANTE'NİN LİSANSINI ÇIKARDI
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferini TFF'ye resmen bildirdi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.