Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al Ittıhad, N'Golo Kante'ye resmi hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Kısa süre sonra Fenerbahçe N'Golo Kante transferini resmen açıkladı.

KANTE FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, Fransız yıldızı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Kante'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

AL-ITTIHAD'IN TRANSFER AÇIKLAMASI

Al-Ittihad tarafından yapılan resmi açıklamada, N'Golo Kante'nin kalan 6 aylık sözleşmesinin satışı konusunda anlaşma sağlandığını ifade edildi.

Al-Ittihad'ın Kante açıklaması şöyle:

"Al-Ittihad Kulübü yönetimi, futbol A takımı oyuncusu N'Golo Kanté'nin sözleşmesinin geri kalan süresinin satılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulüp, oyuncunun takımla geçirdiği süre boyunca sunduğu katkıları; özellikle Roshn Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve Kral Kupası'nın (İki Kutsal Camii Hizmetkarı Kupası) kazanılmasındaki emeğini takdirle karşılamaktadır.

Kendisine profesyonel kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz."

FENERBAHÇE N'GOLO KANTE'NİN LİSANSINI ÇIKARDI

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferini TFF'ye resmen bildirdi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.