Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklama siyasetin gündemine oturdu. Muhalif siyasetçiler açıklamayı sert bir dille eleştirirken, gazeteci Sedat Bozkurt'tan da bir eleştiri geldi.

Bozkurt, Devlet Bahçeli'nin çıkışını politik anlamda cesur ama sorunlu olarak değerlendi. Bozkurt, Öcalan'a umut hakkının sadece Türkiye'de değil tüm hukuk devletlerinde tartışmalı olduğunu dile getirdi.

Sedat Bozkurt sosyal medya paylaşımında "Devlet Bahçeli’nin bu açıklaması politik olarak cesur bulunabilir ama sorunludur. Öcalan’a umut hakkı hukuken sadece Türkiye’de degil tüm hukuk devletlerinde tartışmalıdır. Karşı çıkanlar da olabilir. Ahmet Türk’ün görevden alınması ve göreve iade edilmemesi ile Selahattin Demirtaş’ın 10 yıldır cezaevinde olması ise hukuken hem Türkiye’de hem de tüm hukuk devletlerinde tartışma dışıdır ve hukuksuzdur. Bunları siyasetin aynı düzlemde dillendirmesi hukuken de politik olarak da sorunludur…" ifadelerini kullandı.