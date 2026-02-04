Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
FENERBAHÇE EN-NESYRI'NİN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI FESHETTİ
Sarı lacivertli kulüp, Faslı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a transferini TFF'ye bildirdi.
En-Neysri'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olması bekleniyor.
EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri sarı lacivertli forması giydiği 1,5 sezonda toplam 79 maça çıkıp 38 gol, 6 asistlik performans sergiledi.