Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE EN-NESYRI'NİN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI FESHETTİ

Sarı lacivertli kulüp, Faslı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a transferini TFF'ye bildirdi.

En-Neysri'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olması bekleniyor.

EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri sarı lacivertli forması giydiği 1,5 sezonda toplam 79 maça çıkıp 38 gol, 6 asistlik performans sergiledi.