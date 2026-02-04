AKP'li Cem Küçük, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AKP Şehit ailelerini rencide etmeden süreci yönetiyor diyen Küçük, “Ben hakikaten belirli yerlerde zorlanılacağını düşünüyordum. 86 milyonu rencide etmeden tereyağından kıl çeker gibi süreci yönettiler” dedi.

Demirtaş’ın veya Öcalan’ın çıkarılması söz konusu olsaydı başta kendisinin karşı geleceğini belirten Küçük, “AKP’de Erdoğan’da bunları görüyor toplumun nabzını iyi okur. Belki toplu af olabilir ama kişiye özel bir şey mümkün değil” ifadelerini kullandı.

DEM ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçük, “DEM Parti’den artık midem bulanıyor, Türk Bayrağı’nı çıkartmak ne, sen kongrelerinde İstiklal Marşı okumuyorsun, Türk Bayrağı’nı göndere çekmiyorsun, SDG herkesi kapsar diyorsun, hala özerklik, devlet vs hala bu kafadaysanız bunlara ben demokratik hukuk sınırları içerisinde çok dayanıldığını düşünüyorum” dedi.

DEM vekillerini de eleştiren Küçük, “Milletvekilisin araçların var maaş alıyorsun ama başka bir ülkenin vatandaşı gibi konuşuyorsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak Küçük, Tuncer Bakırhan’ın ve Tülay Hatimoğlulları’nın kendilerine gelmeleri gerektiğinin uyarısını yaptı.