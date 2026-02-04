OLAYLAR

211 - Roma İmparatoru Septimius Severus öldü. İmparatorluk, kavgacı ve huysuzlukları ile bilinen iki oğluna kaldı: Caracalla ve Publius Septimius Geta.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.

1792 - George Washington, ikinci dönemde yeniden ABD Başkanlığına seçildi.

1794 - Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.

1899 - Filipinler - ABD savaşı başladı.

1902 - Paris'te, Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.

1917 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden Talat Paşa, sadrazam oldu.

1923 - Lozan Konferansı, tarafların uzlaşamamaları nedeniyle kesildi.

1926 - İskilipli Mehmed Âtıf'ın idamı.

1927 - İngiliz Malcolm Campbell, "Bluebird" adlı otomobili ile saatte 281,4 km hız yaparak dünya rekoru kırdı.

1928 - Avusturyalı Naziler, siyahi sanatçı Josephine Baker'i protesto etti.

1932 - Kış Olimpiyat Oyunları Lake Placid'de (New York) başladı.

1936 - Radyum E sentetik olarak elde edilmiş ilk radyoaktif element oldu.

1945 - Birleşik Krallık, Rusya ve ABD'nin bir araya geldiği Yalta Konferansı'nda 1 Mart'a kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden devletlerin San Francisco'da yapılacak konferansa katılmalarına ve BM'ye kurucu üye olabilmeleri kararlaştırıldı.

1947 - Hatay ilinde yeradlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.

1947 - Isparta Senirkent'te, Jandarmanın bazı vatandaşlara işkence yaptığı ortaya çıktı.

1948 - Daha sonraları Sri Lanka adını alacak olan Seylan, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1956 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yedi Tepe Şiir Armağanı'nı kazandı. Şair, bu ödülü Asu adlı şiir kitabıyla aldı.

1957 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus (SSN-571), yüzeye hiç çıkmadan 60.000 deniz mili katederek, Jules Verne'in ünlü romanı "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah"taki hayali Nautilus denizaltısının dayanıklılığı hayata geçirmiş oldu.

1964 - 20 Mayıs 1963 ayaklanması sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları, TBMM'nde onaylandı.

1966 - All Nippon Havayollarına ait bir Boeing 727, Tokyo körfezine düştü: 133 kişi öldü.

1974 - Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

1975 - Türkiye çapında 1,5 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı.

1976 - Kış Olimpiyat Oyunları Innsbruck'ta (Avusturya) başladı.

1976 - Guatemala ve Honduras'taki 7,5 şiddetindeki depremde 22.778 kişi öldü.

1980 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr, İran'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1981 - Gro Harlem Brundtland, Norveç'in ilk kadın Başbakanı oldu.

1994 - İngiltere'de 17. yüzyıldan kalma tarihi parlamento binası yandı.

1999 - Hugo Chávez Frías, Venezuela Devlet Başkanı seçildi.

2000 - Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Yunanistan'a gitti. Cem, 40 yıl sonra Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

2003 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin yeni adı Sırbistan-Karadağ oldu. 3 Haziran 2006'da Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle, Sırbistan ve Karadağ iki bağımsız devlet haline geldi.

2004 - Facebook kuruldu.

2005 - Ukrayna'da yakalanan Bahçelievler katliamı sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.

2020 - Van çığ faciası: Van, Bahçesaray'da çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerler ve kurtarma ekipleri de üzerlerine düşen çığın altında kaldı. Olayda 41 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

2023 - Casus balon krizi. ABD ordusu, Çin'e ait olan casus balonu füzeyle vurarak düşürdü.

DOĞUMLAR

1494 - Jean de Valette, Hospitalier Şövalyeleri tarikatın kahramanlarından biri (ö. 1568)

1573 - György Káldi, Macar Cizvit din adamı (ö. 1634)

1646 - Hans Assmann Freiherr von Abschatz, Alman lirik şair ve tercüman (ö. 1699)

1677 - Johann Ludwig Bach, Alman besteci (ö. 1731)

1696 - Marco Foscarini, Venedik Cumhuriyeti'nin 117'nci dükü (ö. 1763)

1746 - Tadeusz Kościuszko, Polonyalı asker ve Kościuszko Ayaklanması'nın lideri (ö. 1817)

1778 - Augustin Pyramus de Candolle, İsviçreli botanikçi (ö. 1841)

1799 - Almeida Garrett, Portekizli şair, romancı ve siyasetçi (ö. 1854)

1804 - Ulrike von Levetzow, Alman yazar (ö. 1899)

1824 - Max Bezzel, Alman satranç oyuncusu (ö. 1871)

1842 - Georg Brandes, Danimarkalı eleştirmen ve bilim insanı (ö. 1927)

1848 - Jean Aicard, Fransız yazar (ö. 1921)

1859 - Léon Duguit, Fransız kamu hukuku uzmanı (ö. 1928)

1862 - Hjalmar Hammarskjöld, İsveçli siyasetçi ve akademisyen (ö. 1953)

1868 - Constance Markievicz, İrlandalı devrimci ve yurtsever görüşe sahip süfrajet (ö. 1927)

1871 - Friedrich Ebert, Almanya'nın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1925)

1872 - Gotse Delçev, Bulgar devrimci (ö. 1903)

1875 - Ludwig Prandtl, Alman fizikçi (ö. 1953)

1878 - Zabel Yesayan, Ermeni romancı, şair ve öğretmen (ö. 1943)

1879 - Jacques Copeau, Fransız tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, yapımcı ve aktör (ö. 1949)

1881 - Fernand Léger, Fransız heykeltıraş (ö. 1955)

1881 - Kliment Voroşilov, Sovyet asker ve siyasetçi (ö. 1969)

1885 - Hamâmîzâde İhsan Bey, Türk şair ve fıkra yazarı (ö. 1948)

1891 - Jüri Lossmann, Eston uzun mesafe koşucusu (ö. 1984)

1893 - Raymond Dart, Avustralyalı anatomist ve antropolog (ö. 1988)

1895 - V. Iyasu, Etiyopya'nın tac giymemiş imparatoru (ö. 1935)

1897 - Ludwig Erhard, Batı Almanya şansölyesi (ö. 1977)

1897 - Anna Pankratova, Sovyet tarihçi, eğitimci ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi

1900 - Jacques Prévert, Fransız şair ve senarist (ö. 1977)

1902 - Charles Lindbergh, Birleşik Amerikalı pilot (ö. 1974)

1903 - Alexander Imich, Amerikalı parapsikolojist (ö. 2014)

1906 - Clyde Tombaugh, Amerikalı astronom (ö. 1997)

1906 - Dietrich Bonhoeffer, Alman teolog (ö. 1945)

1912 - Byron Nelson, Amerikalı golfçü (ö. 2006)

1913 - Rosa Parks, Amerikalı insan hakları savunucusu (ö. 2005)

1917 - Yahya Han, Pakistanlı asker ve siyasetçi (ö. 1980)

1918 - Ida Lupino, İngiltere doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (ö. 1995)

1921 - Neslişah Sultan, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in ve son halife Abdülmecid'in torunu (ö. 2012)

1923 - Donald Nicol, İngiliz tarihçi ve Bizantolog (ö. 2003)

1928 - Kim Yong-nam, Kuzey Koreli siyasetçi, (ö. 2025)

1941 - Bedia Akartürk, Türk Halk Müziği sanatçısı

1942 - Peter Driscoll, İngiliz yazar (ö. 2005)

1945 - Ümran Baradan, Türk resim ve seramik sanatçısı (ö. 2011)

1947 - Chris Cauwenberghs, Belçikalı oyuncu (ö. 2025)

1948 - Alice Cooper, Amerikalı müzisyen

1953 - Jerome Powell, Amerikalı avukat ve Federal Rezerv Sistemi'nin 16. Başkanı

1953 - Alan Shoulder, İngiliz profesyonel futbolcu ve teknik adam (ö. 2025)

1957 - Metin Belgin, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1957 - Şigeru İşiba, Japonya başbakanı

1960 - Michael Stipe, Amerikalı şarkıcı

1970 - Gabrielle Anwar, İngiliz oyuncu

1972 - Ahmet Metin Genç, Türk siyasetçi

1972 - Giovanni, Brezilyalı millî futbolcu ve teknik direktör

1973 - Aykan İlkan, Türk müzisyen ve baterist

1975 - Natalie Imbruglia, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, manken ve oyuncu

1975 - Atilla Taş, Türk şarkıcı ve köşe yazarı

1978 - Ömer Onan, Türk basketbolcu

1981 - Paulien van Deutekom, Hollandalı sürat buz patencisi (ö. 2019)

1990 - Zach King, Amerikalı film yapımcısı, yazar ve internet ünlüsü

1992 - Hamza Yazıcı, Türk oyuncu

1993 - Bae Noo-ri, Güney Koreli bir aktris

1993 - Isolda Dychauk, Rus kökenli Alman oyuncu

2003 - Rasmus Højlund, Danimarkalı millî futbolcu

ÖLÜMLER

211 - Septimius Severus, Roma İmparatoru (d. 145)

708 - Sisinnius, 15 Ocak 708'den ölümüne kadar Papa (d. 650)

1348 - Zehebî, Suriyeli hadis hafızı, tarihçi ve kıraat alimi (d. 1274)

1713 - Anthony Ashley-Cooper, İngiliz düşünür (d. 1671)

1781 - Josef Mysliveček, Çek besteci (d. 1737)

1837 - John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar (d. 1740)

1843 - Teodoros Kolokotronis, Yunan mareşali (d. 1770)

1871 - Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının Avar kökenli politik ve dini önderi (d. 1797)

1926 - İskilipli Mehmed Âtıf, Türk din adamı (d. 1875)

1928 - Hendrik A. Lorentz, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1853)

1936 - Wilhelm Gustloff, Nasyonal Sosyalist Alman lider (d. 1895)

1939 - Edward Sapir, Amerikalı dilbilimci ve etnolog (d. 1884)

1944 - Arsen Kotsoyev, Osetyalı yayıncı (d. 1872)

1946 - Milan Nedić, Sırp general ve politikacı (d. 1877)

1960 - Bilecikli Uzun Ömer, Galata Köprüsü'nün 2,20 m boyuyla dev Millî Piyango satıcısı (d. 1922)

1982 - Rasim Adasal, Türk bilim insanı ve nöropsikiyatri profesörü (d. 1902)

1983 - Karen Carpenter, Amerikalı müzisyen (d. 1950)

1987 - Liberace, Amerikalı müzisyen (d. 1919)

1987 - Carl Rogers, Amerikalı psikolog (d. 1902)

1995 - Patricia Highsmith, Amerikalı yazar (d. 1921)

2001 - Iannis Xenakis, Yunan besteci (d. 1922)

2001 - Mahmud Esad Coşan, Türk akademisyen, yazar ve din adamı (d. 1938)

2002 - Sigvard Bernadotte, İsveçli bir prens ve endüstriyel tasarımcı (d. 1907)

2005 - Ossie Davis, Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2006 - Betty Friedan, Amerikalı feminist ve yazar (d. 1921)

2006 - Oktay Sözbir, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943)

2007 - Barbara McNair, Amerikalı müzisyen ve oyuncu (d. 1934)

2011 - Martial Célestin, Haitili avukat ve siyasetçi (d. 1913)

2012 - Florence Green, I. Dünya Savaşı'nda yer almış İngiliz pilot (d. 1901)

2013 - Reg Presley, İngiliz şarkıcı ve müzisyen (d. 1941)

2014 - Enver Asfandiyarov, Sovyet Rus/Başkurt bilim insanı, tarihçi ve profesör (d. 1934)

2015 - Richard Bonehill, İngiliz dublör ve oyuncu (d. 1948)

2015 - Odete Lara, Brezilyalı oyuncu (d. 1929)

2016

Katie May, Amerikalı model ve iş insanı (d. 1981)

Dave Mirra, Amerikalı otomobil ve bisiklet yarışçısı (d. 1974)

Axl Rotten, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1971)

Maurice White, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı (d. 1941)

2017 - Basil Hetzel, Avustralyalı medikal sağlık uzmanı hekim (d. 1922)

2017 - Bano Qudsia, Pakistanlı yazardır (d. 1928)

2017 - Marc Spitz, Amerikalı gazeteci, yazar ve müzikolog (d. 1969)

2017 - Georgi Taratorkin, Rus oyuncu (d. 1945)

2018 - Zvi Arad, İsrailli matematikçidir (d. 1942)

2018 - Alan Baker, İngiliz bir matematikçi (d. 1939)

2018 - Martin Grüner, Alman siyasetçidir (d. 1929)

2018 - Kenneth Haigh, İngiliz oyuncu (d. 1931)

2018 - John Mahoney, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu (d. 1940)

2019 - Nita Bieber, Amerikalı oyuncudur (d. 1926)

2019 - Isacio Calleja, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1936)

2019 - Sandrine Doucet, Fransız siyasetçi (d. 1959)

2019 - Bernard Lietaer, Belçikalı inşaat mühendisi, ekonomist, yazar ve profesör (d. 1942)

2019 - Bruno Messerli, İsviçreli coğrafyacı, akademisyen ve yazardır (d. 1931)

2019 - Matti Nykänen, Fin kayakla yüksek atlama sporcusu ve şarkıcı (d. 1963)

2019 - Véronique Schiltz, Fransız arkeolog, sanat tarihçisi ve çevirmen (d. 1942)

2020 - Claudio Bonadio, Arjantinli federal hakim ve siyasetçi (d. 1956)

2020 - Gil Coan, Amerikalı eski beyzbol oyuncusu (d. 1922)

2020 - Terry Hands, İngiliz tiyatro yönetmeni (d. 1941)

2020 - Daniel arap Moi, Kenyalı siyasetçi (d. 1924)

2020 - Ljiljana Petrović, Sırp şarkıcıdır (d. 1939)

2020 - Tunca Yönder, Türk oyuncu, yapımcı ve yönetmen (d. 1938)

2021 - Boulos Nassif Borkhoche, Melkit eski Başpiskoposu (d. 1932)

2021 - Hüner Coşkuner, Türk müziği şarkıcısı (d. 1963)

2021 - Hy Cohen, Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1931)

2021 - Santiago García, Uruguaylı eski futbolcu (d. 1990)

2021 - Charles McGee, Amerikalı ressam, heykeltıraş ve eğitimci (d. 1924)

2021 - Jaime Murrell, Panamalı müzisyen ve besteci (d. 1949)

2021 - Paolo Bartolozzi, İtalyan siyasetçi (d. 1957)

2022 - Emília Barreto, Brezilyalı eski güzellik kraliçesi ve model (d. 1934)

2022 - Üner Tan, Türk nörolog ve evrimsel biyolog (d. 1937)

2023 - Luciano Armani, İtalyan yol bisiklet yarışçısı (d. 1940)

2023 - Şerif İsmail, Mısır başbakanı olarak da görev yapan Mısırlı mühendis (d. 1955)

2025 - Jiří Čtvrtečka, Çek sürat kanocusu (d. 1942)

2025 - IV. Ağa Han, Şiîliğin Nizârî İsmâil'îyye mezhebinin 49. İmamı (d. 1936)

2025 - Sid Ahmed Gazeli, Cezayirli siyasetçi ve iş adamı (d. 1937)

2025 - Maria Teresa Horta, Portekizli şair, gazeteci, aktivist ve yazar (d. 1937)