Beşiktaş ile karlılıklı olarak sözleşmesini feshettikten sonra 5 ay boşta kalan 32 yaşındaki İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Premier Lig'de Arsenal ve Liverpool formalarıyla önemli bir kariyere sahip olarak Oxlade-Chamberlain'in Süper Lig dönemi beklediği gibi gitmemişti.

Beşiktaş'ta toplam 38 Süper Lig maçına çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncunun istikrarsız bir form grafiği çizmişti.

CELTIC CHAMBERLAIN'İ KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Bonservisi elinde olmasına rağmen yaz döneminde herhangi bir takımla anlaşmayarak sezonun ilk yarısında boşta kalan Chamberlain'a İskoç devi Celtic talip oldu.

MARTIN O'NEILL: 'ONU ÇOK BEĞENİYORUM'

Celtic Teknik Direktörü Martin O’Neill, "Onu çok beğeniyorum. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Arsenal'de antrenmanlarını sürdürdü. Onunla konuştum ve birçok seçeneği var, bazıları Londra'ya daha yakın. Arsenal'de uzun süredir antrenman yaptığı için, maç kondisyonu olmasa da, formda." diye konuştu.

İskoç basını Martin O’Neill'ın bu sözlerinden sonra Oxlade-Chamberlain'in Celtic'e transferinin neredeyse tamamlandığını iddia etti.