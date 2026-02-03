Fenerbahçe’nin bitirmek üzereyken iptal olduğunu açıkladığı N’Golo Kante transferinde dosya tamamen kapanmadı.

Sarı lacivertliler “iptal” duyurusu yapsa da Suudi Arabistan’dan gelen son bilgiler, sürecin yeniden hareketlendiğini gösteriyor.

SON DAKİKA PÜRÜZÜ TRANSFERİ DURDURDU

Fenerbahçe yönetimi, Fransız yıldız için Suudi Arabistan’a giderek Al-Ittihad ile anlaşma sağlamıştı.

Ancak Arabistan’dan gelen haberlerin ardından transferin sistemsel bir problem nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Sarı lacivertli kulüp de resmi sitesinden Kante transferine ilişkin açıklama yaparak sürecin tamamen durduğunu bildirdi.

SUUDİ BASINI: HUKUKİ ÇÖZÜM İLERLİYOR

Suudi basınında yer alan son dakika bilgilerine göre, transfer sürecini etkileyen sistem arızasının çözülmesi sonrası taraflar hukuki bir çözüm üzerinde ilerleme kaydetti. Al-Ittihad ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin tamamen kopmadığı ve olumlu adımlar atıldığı aktarıldı.

KANTE ANTRENMANA KATILMADI İDDİASI

Öte yandan N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinde yaşanan son dakika sorununa tepki gösterdiği ve Al-Ittihad'ın bugünkü antrenmanına katılmadığı iddia edildi.