2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın başında görev alan Çelik için önce İstanbul’da tören düzenlendi. Ardından naaşı Kars Harakani Havalimanı’na gönderildi.

Cenaze, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, antrenör İlknur Aktaş ve yakınları tarafından karşılanarak memleketi Artvin’in Şavşat ilçesine götürüldü. Şavşat’ta gerçekleştirilen törene; Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, Armutlu Mahallesi Muhtarı Halis Çelik, antrenör İlknur Aktaş, kardeşleri Ercan, Dinar ve Sinan Çelik ile Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu başında yakınları ve öğrencileri gözyaşı dökerken, Çelik’in cenazesi ikindi namazının ardından Armutlu Mahallesi Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Vasiyeti üzerine, 42 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Feriye Çelik’in yanına toprağa verildi.