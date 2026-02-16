Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken, bu soruşturmalar siyasi isimlere de kaymaya başladı.

CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

MUSTAFA DENİZLİ: ÇAĞRILMA NEDENİNİ BİLMİYORUM

Türkiye'nin önemli Teknik Direktörlerinden olan Mustafa Denizli, Kızı Lal Denizli hakkında Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. Baba Denizli, "Kızımın neden ifadeye çağrıldığını bilmiyorum" dedi.

