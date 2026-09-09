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İstanbul Bahçelievler’de faaliyet gösteren ünlü "Kanatçı Haydar" isimli işletmenin sahibi Ulaş Asan, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayının kurbanı oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye ve emniyet kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir infaz koruma memuru, ünlü işletmeciyi Yargıtay’daki davasını çözme vaadiyle tam 2,1 milyon TL dolandırdı. Şüpheli, son ödemeyi alırken polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı.

ÜNLÜ İŞLETMECİ SAHTE SAVCIYLA NASIL TANIŞTI?





Gazeteci Seyhan Avşar'ın Gerçek Gündem'de köşes,ine taşıdığı olayın detayları şu şekilde:



Olay, Kanatçı Haydar’ın müdürü olarak görev yapan D.B. isimli şahsın, mekânın sahibi Ulaş Asan’ı Ömer Faruk Aslan ile tanıştırmasıyla başladı. İddiaya göre D.B., Aslan’ı patronuna “Cumhuriyet savcısı” sıfatıyla takdim etti. İkili arasında zamanla gelişen muhabbet, planlı bir dolandırıcılık ağının ilk adımlarını oluşturdu.

Sahte savcı Aslan, Ulaş Asan’ın Yargıtay aşamasında devam eden marka ve ticaret davasını öğrendikten sonra harekete geçti. Sahip olduğunu iddia ettiği yetki ve nüfuzu kullanarak süreci hızlandırabileceğini ve davanın Asan lehine sonuçlanmasını sağlayabileceğini vaat etti. Bu yalanlara inanan Asan, 2025 yılı içerisinde şüpheliye defalarca ödeme yaptı.

'BU İŞİN CEZASI OLUR' TEHDİDİYLE PARA SIZDIRDI

Dolandırıcılık sarmalı giderek büyürken, Ömer Faruk Aslan’ın para talepleri durmak bilmedi. İkili, Fatih ilçesinde bulunan Summit Lounge isimli kafede bir kez daha bir araya geldi. Bu görüşmede Aslan’ın yeniden para talep etmesi üzerine Ulaş Asan ödeme yapmak istemediğini belirtti.

Ancak sahte savcı, durumu fırsata çevirerek “Bu işin cezası olur” sözleriyle işletmeciyi tehdit etti. Yargıdaki işinin bozulmasından endişe eden Asan, baskılara dayanamayarak şüpheliye 400 bin TL daha vermek zorunda kaldı.

'EK ÖDEME' BAHANESİYLE 1,4 MİLYON LİRA DAHA ALDI

Süreci sonuna kadar sömürmeyi hedefleyen Aslan, taleplerini artırarak devam etti. Kısa bir süre sonra “Ek ödeme çıktı” bahanesiyle Ulaş Asan ile yeniden iletişime geçti. Asan, bu talepler üzerine 19 Haziran tarihinde 900 bin TL, 20 Haziran’da ise 500 bin TL olmak üzere toplam 1,4 milyon TL daha gönderdi. Bu transferlerle birlikte dolandırıcının elde ettiği toplam haksız kazanç 2,1 milyon TL’ye ulaştı.

AVM'DEKİ SUÇÜSTÜ OPERASYONU VE TUTUKLAMA

Yaşanan son gelişmelerin ve Aslan’ın şüpheli tavırlarının ardından durumun farkına varan Ulaş Asan, soluğu karakolda aldı. Asan'ın şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek operasyon talimatı verdi.

Polis ekiplerinin titiz planlamasıyla, seri numaraları önceden alınmış 100 bin TL tutarındaki nakit para hazırlandı. 24 Haziran 2025 günü Bakırköy Airport AVM’de gerçekleşen buluşmada, Ömer Faruk Aslan parayı teslim aldığı esnada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin savcı değil, infaz koruma memuru olduğu ortaya çıktı.

İddianame mahkemece kabul edildi.





Kaynak: https://www.gercekgundem.com/yazarlar/seyhan-avsar/yargidaki-isini-parayla-cozmeye-kalkan-kanatci-haydarin-basina-ne-geldi-578223