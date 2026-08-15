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Türk kökenli Kanadalı Aslıhan Moralı, 8 Ağustos'ta Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde düzenlenen Miss Universe Canada 2026 yarışmasında birinciliğe ulaştı.

Elde ettiği başarıyla Kanada'yı Miss Universe 2026 organizasyonunda temsil etme hakkı kazanan Moralı, yarışmanın ardından yaptığı açıklamalarda hem bu başarının hem de Türk kimliğinin kendisi için taşıdığı öneme dikkat çekti.

"KANADA GÜZELİ OLARAK UYANMAK HAYALİMDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Moralı, "Kanada Güzeli olarak uyandım" cümlesini kurmanın uzun yıllardır en büyük hayallerinden biri olduğunu belirtti.

Miss Universe Canada'nın 75 yıllık tarihinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Moralı, bu fırsatın kendisi için unutulmaz bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AİLESİNİN HİKÂYESİNİ ANLATTI

Ailesinin yıllar önce Kanada'ya iki valizle yeni bir hayat kurma umuduyla geldiğini anlatan Moralı, bugün ise ülkesini uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Başarısının yalnızca kişisel bir zafer olmadığını vurgulayan Moralı, sahip olduğu mirası gururla taşımaya devam edeceğini söyledi.

TÜRK TOPLULUĞUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Yarışmanın ardından Türk takipçilerinden gelen yoğun destek mesajlarına da teşekkür eden Moralı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk topluluğumdan aldığım sevgi ve destek için son derece minnettarım. Bu yeni bölüme adım atarken kimliğimin her iki parçasını da taşımak benim için çok şey ifade ediyor. Çok teşekkür ederim, gururla."

Aslıhan Moralı, elde ettiği birinciliğin ardından Miss Universe 2026 yarışmasında Kanada adına sahneye çıkacak.