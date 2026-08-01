Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, M.M.G.’nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira vurgun - Resim : 1

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI!

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı.

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M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.