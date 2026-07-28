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İtalya'nın kuzeyinde yer alan Arcugnano kasabasındaki 5 bin metrekarelik arazide Franco Malosso adlı şahsın kurduğu dev sahtecilik ağı ortaya çıkarıldı. Şahıs, "Anfiteatro Berico" adını verdiği alandaki modern taş blokları eskitip beton sütunlar ve alçı heykeller ekleyerek bölgeyi Neolitik, Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait bir kalıntı gibi tanıttı. Ziyaretçilere rehberli turlar ile kostümlü gösteriler sunan ve resmi turizm rehberlerine girmeyi başaran sahte alana giriş için 40 euroya kadar ücret alındı.

BELEDİYENİN İHBARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vicenza Savcılığı ve Carabinieri ekipleri, Arcugnano Belediyesinin ihbarı üzerine alanda inceleme başlattı. Kültürel Miras Müfettişliğinin incelemeleri sonucunda bölgede hiçbir tarihî kalıntının bulunmadığı, yapının doğal sit alanında izinsiz inşa edildiği ve tamamen modern malzemelerden oluştuğu tespit edilerek alan mühürlendi.

"KİMSE İNANMAZDI" SAVUNMASI CEZADAN KURTARAMADI

Sanığın avukatları, yapının gerçek olduğuna kimseyi inandıramayacak kadar "kaba ve amatörce" yapıldığını öne sürerek savunma yaptı. İtalya Yargıtayı bu gerekçeyi reddederek 69 yaşındaki Malosso'yu kaçak yapılaşma ile sanat eserinde sahtecilik suçlarından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Denetimli serbestlik talebi reddedilen şahıs cezaevine gönderilirken sahte tiyatronun yıkılmasına karar verildi.