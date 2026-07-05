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Sarı-lacivertli ekibin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Topuk Yaylası tesislerindeki sezon öncesi hazırlık kampının tamamlanmasının ardından dinlenmek amacıyla seyahate çıktı.

Gelecek sezon öncesindeki bu ufak boşluğu en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen yetenekli krampon, partneri Lavinia Leonhard ile beraber tatil adresi olarak Kapadokya’yı seçti.

Ülkenin tarihi ve büyüleyici kültür lokasyonunda baş başa zaman geçiren ikili, yörenin simgesi haline gelen uçan balon seyahatine de dahil oldu.

Bölgenin büyüleyici doğasını deneyimleyen Asensio ile Leonhard, havada çektirdikleri aşk dolu anları şahsi dijital platform hesapları vasıtasıyla takipçilerine ulaştırdı.

Fenerbahçe forması giyen başarılı orta saha, hazırlık sürecinin hemen ardından kız arkadaşı Lavinia Leonhard ile soluğu peri bacalarının merkezinde aldı. Leonhard, hayat arkadaşıyla çektirdiği bu samimi fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.