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Kaynak: AA

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Göztepe, kaleci transferini tamamladı.

İzmir ekibi, Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Göztepe, PAOK forması giyen 26 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili'nin transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcü file bekçisinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.