Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe'de Onursal Başkan Mehmet Sepil, kulübün mali yapısıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig kulübünden ekonomik devrim: Borçları ve transferde limitleri yok
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de Onursal Başkan Mehmet Sepil, kulübün mali yapısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sepil, Göztepe'nin borçsuz olduğunu resmi olarak belgelediğini ve transferde herhangi bir limit sorunu yaşamadığını söyledi.Kaynak: DHA
Göztepe'nin finansal anlamda örnek bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan borçsuz belgesi aldıklarını açıkladı.
'BORÇSUZ OLDUĞUMUZU BELGELEDİK'
Kulübün mali durumunun güçlü olduğuna dikkat çeken Mehmet Sepil, transferde herhangi bir kısıtlamalarının bulunmadığını belirtti.
Sepil, "Finansal olarak iyi durumda olduğumuzu zaten söylemiştik. Transferde limitimiz yok. O yazı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Federasyon bunu da belgeledi. Başka kulüpler ne durumdadır bilmiyorum. Borçsuz belgesini biz aldık. Bunu başaran tek kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Göztepe'nin geleceğini hazırlarken bunu adım adım ve doğru şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
'PARALARI GÖZTEPE'NİN GELECEĞİ İÇİN HARCIYORUZ'
Kulübün elde ettiği gelirleri planlı şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Sepil, transfer politikalarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
Oyunculara yüksek maaşlar vermek yerine sürdürülebilir bir model izlediklerini belirten Sepil, "Biz paraları Göztepe'nin büyümesi için harcayacağız. Akademimiz için harcayacağız. Oyuncu transferinde yeterince para harcamadığımıza dair eleştiriler geliyor ama ben aynı fikirde değilim. Maaş bütçemiz düşük çünkü oyuncularımızı daha uygun maliyetlerle kadromuza katabiliyoruz. Bonservise para vermekten de çekinmeyiz. Bizi 3-4 milyon euroluk bonservisler ürkütmüyor." dedi.
'GÖZTEPE OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'
Göztepe'nin futbolcular için önemli bir vitrin haline geldiğini ifade eden Sepil, kulübe gelen oyuncuların büyük hedeflerle hareket ettiğini söyledi.
"Göztepe'ye gelen ister Türk ister yabancı olsun Premier Lig hayali kurabiliyor." diyen Sepil, Emersonn'un bu yolu açtığını, Romulo ve Juan gibi isimlerin de Avrupa'nın üst düzey liglerine transfer olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Onursal Başkan Mehmet Sepil ayrıca, kulübün Avrupa hedefinden vazgeçmediğini ifade ederek, geçen iki sezonda son anda kaçırılan Avrupa kupası biletini bu sezon almayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.