Süper Lig kulübünden ekonomik devrim: Borçları ve transferde limitleri yok

'BORÇSUZ OLDUĞUMUZU BELGELEDİK'

Kulübün mali durumunun güçlü olduğuna dikkat çeken Mehmet Sepil, transferde herhangi bir kısıtlamalarının bulunmadığını belirtti.

Sepil, "Finansal olarak iyi durumda olduğumuzu zaten söylemiştik. Transferde limitimiz yok. O yazı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Federasyon bunu da belgeledi. Başka kulüpler ne durumdadır bilmiyorum. Borçsuz belgesini biz aldık. Bunu başaran tek kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Göztepe'nin geleceğini hazırlarken bunu adım adım ve doğru şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.