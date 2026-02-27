Kamboçya Kültür Bakanlığı, İngiltere’den iade edilen 74 tarihi eserin başkent Phnom Penh’deki Kamboçya Ulusal Müzesi’nde sergilendiğini açıkladı. Törene Başbakan Yardımcısı Hun Many de katıldı.
Bakanlık, eserlerin savaş ve istikrarsızlık dönemlerinde ülke dışına çıkarıldığını, iadenin ise 2020 yılında tarihi eser kaçakçısı Douglas Latchford’un ailesiyle varılan anlaşma kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.
KMER MİRASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM
İade edilen parçalar arasında büyük kumtaşı heykeller, dini objeler ve bronz eserler bulunuyor. Yetkililer, bu adımın Kmer kültürel mirasının korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.
Uzmanlar, özellikle iç savaş ve Kızıl Kmerler döneminde çok sayıda tarihi eserin kaçırılarak uluslararası sanat piyasasında satıldığını belirtiyor.
2019 yılında, çalınan Kamboçya eserlerinin ticareti iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Latchford, 2020’de hayatını kaybetmişti.