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Kaynak: İHA

Kardiyoloji ve nöroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucu gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, Kütahya Şehir Hastanesi’nden gelen uzman hekimler ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ekibinin iş birliğiyle tamamlandı.

AÇIK KALP AMELİYATI OLMADAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Daha önce tekrarlayan inme atakları geçiren hasta M.T.’nin yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında doğuştan var olan açıklığın (PFO) yüksek felç riski taşıdığı belirlendi. Konsey kararıyla hastaya ameliyatsız kapama işlemi uygulanmasına karar verildi.

Kasık damarından girilerek gerçekleştirilen perkütan PFO kapama işlemi sayesinde kalpteki delik, şemsiye benzeri özel bir kapama cihazı kullanılarak tamamen kapatıldı. Operasyonun ardından takibe alınan hastanın taburculuk sürecinin sorunsuz seyrettiği bildirildi.

GENÇ YAŞTA AÇIKLANAMAYAN İNMELERE DİKKAT!

Uzmanlar, halk arasında "kalpte delik" olarak da bilinen Patent Foramen Ovale (PFO) rahatsızlığının hayati risklerine dikkat çekti. Normal şartlarda doğumdan kısa süre sonra kapanması gereken bu açıklığın bazı bireylerde açık kaldığını belirten hekimler; bacaklarda veya vücutta oluşan pıhtıların bu delikten geçerek beyne ulaşabileceğini ve felce (inme) yol açabileceğini ifade etti. Özellikle genç ve orta yaş grubunda nedeni belirlenemeyen felç öyküsü bulunan kişilerin ileri kardiyolojik taramadan geçmesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Damkacı: "İleri Kardiyolojik Hizmetlerimiz Sürecek"

Gerçekleştirilen operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentteki sağlık imkanlarının her geçen gün geliştiğini belirtti. Damkacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: