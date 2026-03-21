İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç plakalarına ilişkin son dönemde tartışma yaratan uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Plaka basım sürecinin mevzuatla belirlendiğini hatırlatan Çiftçi, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından sunulan farklı plaka türlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Standart plakaların yanı sıra halk arasında “kalın harfli” olarak bilinen plakaların da belirli kriterleri karşılaması halinde geçerli sayılacağını ifade eden Çiftçi, bu plakalarla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını vurguladı.

Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şoförler Odası iki tip plaka basıyor; birincisi standartlara uygun plaka, ikincisi de harfleri biraz kalınlaştırılmış olan ancak mavi şeridi, TR ibaresi, mührü ve kare kodu bulunan plakalar. Şoförler Odası tarafından verilmesi kaydı şartıyla, biz kesinlikle bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağız" dedi.

Söz konusu plakaların nizami kabul edildiğini belirten Çiftçi, "Bunlar geçerli, bunlarda herhangi bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Açıklamayla birlikte, kamuoyunda tartışma konusu olan “kalın harfli” plakalarla ilgili belirsizlik de giderilmiş oldu.