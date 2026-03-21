Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, Jetta modelinin yangın riskine yol açabilecek teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 50 bin aracı servise çağırdı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 1

Dünya otomobil piyasasının en önemli markalarından olan Wolkwagen’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 2

Volkswagen tarafından paylaşılan son raporlara göre, tam 48.165 adet Jetta modeli inceleme altına alındı.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 3

Problemin şanzıman topraklama kablosunun hatalı bağlanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 4

TOPRAKLAMA KABLOSU DOĞRU ŞEKİLDE BAĞLANMAMIŞ

Amerika’da meydana gelen olayda uzmanlar, bu kablonun doğru şekilde bağlanmamasının bir "açık devre" oluşturduğunu ifade ediyor.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 5

Bu durum sistemin aşırı akım çekmesine, konektörlerin ısınmasına ve nihayetinde kabloların eriyerek motor bölmesinde yangın çıkmasına neden olabiliyor.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 6

Şu ana kadar bu arıza sebebiyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 7

Fakat kayıtlar, eriyen kablo düzenekleri ve motor bölmesinde yaşanan üç farklı yangın vakasını doğrular nitelikte.

Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı - Resim: 8

Volkswagen, sorun teşkil eden araçlara yetkili bayilerde ücretsiz hizmet verecek. Ekipler, şanzıman topraklama kablolarını kontrol ederek, bağlantı hatalarını düzeltecek.

Kaynak: Haber Merkezi
