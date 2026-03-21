Dünya otomobil piyasasının en önemli markalarından olan Wolkwagen’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Ünlü otomobil modelinde yangın riski: Binlerce otomobil geri çağrıldı
Alman otomotiv devi Volkswagen, Jetta modelinin yangın riskine yol açabilecek teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 50 bin aracı servise çağırdı.Derleyen: Baran Yalçın
Volkswagen tarafından paylaşılan son raporlara göre, tam 48.165 adet Jetta modeli inceleme altına alındı.
Problemin şanzıman topraklama kablosunun hatalı bağlanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.
TOPRAKLAMA KABLOSU DOĞRU ŞEKİLDE BAĞLANMAMIŞ
Amerika’da meydana gelen olayda uzmanlar, bu kablonun doğru şekilde bağlanmamasının bir "açık devre" oluşturduğunu ifade ediyor.
Bu durum sistemin aşırı akım çekmesine, konektörlerin ısınmasına ve nihayetinde kabloların eriyerek motor bölmesinde yangın çıkmasına neden olabiliyor.
Şu ana kadar bu arıza sebebiyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
Fakat kayıtlar, eriyen kablo düzenekleri ve motor bölmesinde yaşanan üç farklı yangın vakasını doğrular nitelikte.
Volkswagen, sorun teşkil eden araçlara yetkili bayilerde ücretsiz hizmet verecek. Ekipler, şanzıman topraklama kablolarını kontrol ederek, bağlantı hatalarını düzeltecek.