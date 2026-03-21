İngiltere Premier Lig’in 31. hafta maçında Brighton, sahasında Liverpool’u konuk etti.
Ferdi Kadıoğlu sahnede: Brighton Liverpool'u afallattı
Premier Lig'de Brighton, sahasında karşılaştığı Liverpool’u mağlup ederken milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu performansıyla öne çıktı; karşılaşmada ikinci yarıda gelen golle galibiyete uzanan ev sahibi ekip puanını 43’e yükseltti.İbrahim Doğanoğlu
American Express Stadyumu’nda oynanan maçta, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun da forma giydiği Brighton, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, Brighton’a ikinci yarıda bulduğu tek gol galibiyet için yetti.
WELBECK DAMGASI
Ev sahibi ekibin gollerini 35 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu D. Welbeck kaydederken, deplasman takımının tek golü savunma oyuncusu Kerkez’den geldi.
FERDİ KADIOĞLU İSTİKRARI
Milli futbolcumuz, maçta gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ferdi Kadıoğlu özellikle savunmadaki müdahaleleri ve attığı kritik paslarla ön plana çıktı.
İstikrarlı performansıyla öne çıkan Ferdi, bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve bu sezon takımıyla 35 resmi maça çıkmış oldu.
Brighton, aldığı galibiyetle puanını 43’e yükseltti. Liverpool ise Premier Lig’de 49 puanda kaldı.
Brighton, milli aranın ardından ligde deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Fulham’ı ağırlayacak.
10 YIL SONRA BİR İLK
Liverpool 10 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de bir sezonda 10 mağlubiyet aldı.
Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.