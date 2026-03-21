Yeniçağ Gazetesi
21 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
Ferdi Kadıoğlu sahnede: Brighton Liverpool'u afallattı

Premier Lig'de Brighton, sahasında karşılaştığı Liverpool’u mağlup ederken milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu performansıyla öne çıktı; karşılaşmada ikinci yarıda gelen golle galibiyete uzanan ev sahibi ekip puanını 43’e yükseltti.

İngiltere Premier Lig’in 31. hafta maçında Brighton, sahasında Liverpool’u konuk etti.

American Express Stadyumu’nda oynanan maçta, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun da forma giydiği Brighton, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, Brighton’a ikinci yarıda bulduğu tek gol galibiyet için yetti.

WELBECK DAMGASI

Ev sahibi ekibin gollerini 35 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu D. Welbeck kaydederken, deplasman takımının tek golü savunma oyuncusu Kerkez’den geldi.

FERDİ KADIOĞLU İSTİKRARI

Milli futbolcumuz, maçta gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ferdi Kadıoğlu özellikle savunmadaki müdahaleleri ve attığı kritik paslarla ön plana çıktı.

İstikrarlı performansıyla öne çıkan Ferdi, bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve bu sezon takımıyla 35 resmi maça çıkmış oldu.

Brighton, aldığı galibiyetle puanını 43’e yükseltti. Liverpool ise Premier Lig’de 49 puanda kaldı.

Brighton, milli aranın ardından ligde deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Fulham’ı ağırlayacak.

10 YIL SONRA BİR İLK

Liverpool 10 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de bir sezonda 10 mağlubiyet aldı.

Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

