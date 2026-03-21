İran’ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürerken, İran tarafından İsrail’in güneyindeki Dimona kentine füze saldırısı gerçekleştirildi.

DİMONA’YA FÜZE SALDIRISI

Gerçekleştirilen saldırının ardından bölgede büyük panik yaşanırken, İsrail’in güneyinde yer alan Dimona kenti hedef alındı.

YARALILAR VE HASAR

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, olayda en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise saldırı sonucunda bir binada çökme meydana geldiği belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Olası yeni risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir füzenin bölgeye düştüğü anlar ve sonrasında meydana gelen patlama sesleri yer aldı.