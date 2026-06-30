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Kaynak: İHA

Olay, Kuzey Çevre Yolu yakınındaki bir sitenin yeşil alanında meydana geldi. Dağlık bölgeden şehir merkezine kadar indiği görülen dağ keçileri, bahçede bir süre dolaşarak çevreyi gözlemledi. Bahçede karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, keçileri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bir süre sitenin bahçesinde vakit geçiren dağ keçileri, daha sonra geldikleri istikamete doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kentte zaman zaman doğal yaşam alanlarından yerleşim bölgelerine inen yaban hayvanları, doğanın zenginliğini gözler önüne sererken, vatandaşların da ilgisini çekmeye devam ediyor.