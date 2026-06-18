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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda rekor miktarda sentetik hap ele geçirildi. Mobilya içerisine gizlenerek taşınmaya çalışılan 195 bin 440 adet sentetik hap, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulundu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 16 Haziran'da operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda mobilya içerisine özel olarak gizlenmiş toplam 195 bin 440 sentetik hap ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, söz konusu operasyonun Kahramanmaraş'ta bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı sentetik uyuşturucu hap operasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler R.E.E., C.E. ve B.K. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.