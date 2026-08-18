Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Kahramanmaraş’ın Karadeniz’i” olarak anılan Kalekaya Mahallesi, Fındık Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Konserler, bando gösterisi ve fındık yarışmasıyla renklenen festivalde bölgenin fındık üretimi, tarımsal zenginliği ve üretim kültürü öne çıktı.

KALEKAYA’DA FINDIK FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi ve Kalekaya Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Fındık Festivali, bölgenin tarımsal zenginliğini ve üretim kültürünü ön plana çıkardı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın da katıldığı festivalde; AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Harun Buz, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kalekaya Mahalle Muhtarı Hasan Biricik, çevre mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bando takımının gösterisiyle başlayan program, Hatice Gökçeli ve Aynur Özdemir konserleriyle devam ederken, düzenlenen fındık yarışması da katılımcılardan büyük ilgi gördü.

KALEKAYA’NIN BEREKETİ VE ÜRETİM GÜCÜ KUTLANDI

Festivalde vatandaşlara hitap eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ın sahip olduğu tarımsal zenginliğe dikkat çekerek, Kalekaya’nın üretim kültürüyle önemli bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Toptaş, “Akdeniz’in incisi Kahramanmaraş’ımızın güzide ilçesi Onikişubat’ımızın bereketini, zenginliğini ve üretim gücünü en güçlü şekilde bizlere yansıtan anlamlı bir festivalde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz Kalekaya Fındık Festivali’mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahramanmaraş’ı yalnızca tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle değil; toprağıyla, üretimiyle ve alın teriyle de güçlü bir şehirdir. Onikişubat’ımız ise bu zenginliğin en yoğun olduğu ilçelerimizden bir tanesidir.” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’IN KARADENİZ’İ KALEKAYA”

Kalekaya’nın kendine özgü coğrafi yapısına ve fındık üretimindeki önemine değinen Başkan Toptaş, “Kahramanmaraş’ın Karadeniz’i olarak andığımız Kalekaya’dayız. Şehir merkezimize yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta, dört bir yanı sarp dağlarla çevrili, kaynak suları, zengin florası ve yaban hayatıyla adeta saklı bir cennet olan Kalekaya’da; Karadeniz’in iklimini ve coğrafyasını andıran bir ortamda fındık yetişiyor. Bu bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor: Kahramanmaraş’ın toprağı bereketli, insanı çalışkan, üreticisi azimli.” ifadelerini kullandı.

Kalekaya’da fındık üretiminin ortaya çıkışının büyük bir emek ve fedakârlık hikâyesi olduğunu belirten Başkan Toptaş, yıllar önce geçimlerini sağlamak amacıyla Karadeniz’e fındık toplamaya giden hemşehrilerimizin, bölgenin arazi şartlarının kendi memleketlerine benzediğini fark ederek fındık fidanlarını Kalekaya’ya getirdiklerini ve kendi topraklarına diktiklerini söyledi.

Toptaş, bugün bu fidanların Kalekaya’nın önemli bir geçim kaynağına, bölgenin ekonomik değerine ve gurur duyulan bir ürüne dönüştüğünü ifade ederek, “İşte bu üretimin, emeğin ve inancın hikâyesi böyle başlıyor.” dedi.

“ONİKİŞUBAT’IN HER KARIŞ TOPRAĞI DEĞERLİDİR”

Fındığın Kalekaya için yalnızca bir tarım ürünü olmadığını vurgulayan Başkan Toptaş, “Bugün fındık sadece bir tarım ürünü değildir. Kalekaya’da fındık; alın teridir, sabırdır, ailelerin geçim kaynağıdır. Atalarımızdan bize kalan bir emeğin, geleceğe taşınan mirasıdır.” dedi. Kalekaya’nın fındığın yanı sıra küçükbaş hayvancılık ve ceviz gibi ürünlerle üretim çeşitliliğini de artırdığını belirten Toptaş, Onikişubat’ın her mahallesinin kendine özgü bir üretim değeri taşıdığını söyledi.

Başkan Toptaş, “Onikişubat’ımızın her mahallesi farklı bir bereketin adresidir. Fatmalı’da incir, Sarıçukur’da fıstık, Kale’de biber, Kürtül’de üzüm, Kalekaya’da fındık ve kivi, Tekir ve Suçatı’nda çilek, Kısıklı’da badem ve zeytin, Dönüklü’de cennet hurması, Büyüksır’da nar, Şahinkayası’nda ayva… Bunların her biri bize şunu söylüyor: Onikişubat’ın her karış toprağı değerlidir. Her mahallesi üretir, her ürünü ayrı bir markadır.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİNİN EMEĞİNE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Onikişubat Belediyesi olarak tarımsal üretimin, çiftçilerin ve kırsal mahallelerin desteklenmeye devam edeceğini belirten Başkan Toptaş, belediyenin yalnızca üretim aşamasında değil, ürünlerin tanıtılması ve markalaşması noktasında da sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Toptaş, “Bizim görevimiz de bu zenginliği sadece üretmekle bırakmamak; tanıtmak, markalaştırmak, değerini artırmak ve üreticimizin emeğinin karşılığını daha güçlü şekilde almasını sağlamaktır. Onikişubat Belediyesi olarak tarımsal üretimimizi, çiftçimizi ve kırsal mahallelerimizi her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Ürünlerimizin tanıtımından üreticimizin yanında olmaya, kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarından tarımsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına kadar üzerimize düşen ne varsa yapacağız.” dedi.

“BUGÜN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR DEĞERİ KUTLUYORUZ”

Festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını, Kalekaya’nın emeğini ve üretim kültürünü görünür kılan önemli bir buluşma olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, “Bugün burada bir festival vesilesiyle buluşuyoruz ama aslında çok daha büyük bir değeri, emeği ve üretimi kutluyoruz. Başta Kalekaya Mahallemiz olmak üzere Onikişubat’ımızın dört bir yanında toprağı işleyen, alın teri döken bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim emeğinizi bereketlendirsin, ürününüzü bol, kazancınızı bereketli eylesin.” şeklinde konuştu.

Başkan Toptaş, konuşmasının sonunda festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Fındık Festivali’mizin Kalekaya’mıza, Onikişubat’ımıza ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

MUHTAR BİRİCİK’TEN TEŞEKKÜR

Kalekaya Mahalle Muhtarı Hasan Biricik ise yaptığı selamlama konuşmasında, mahallenin fındık üretimiyle öne çıkan tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, festivalin düzenlenmesine katkı sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Biricik, Kalekaya’nın doğal güzellikleri ve üretim değerleriyle daha geniş kitlelere tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Festival, konserler, bando gösterisi ve fındık yarışmasıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, Kalekaya’nın tarımsal zenginliğinin ve fındık üretim kültürünün tanıtılması açısından da önemli bir organizasyon olarak gerçekleştirildi.