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Kaynak: DHA

Kaza, Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi Yağmur Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerine park edilen 34 EV 7047 plakalı otomobil yokuştan kayarak önce bir kamyonete daha sonra 2 otomobile çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kazada ölen ya da yaralan olmazken 4 araçta hasar oluştu. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kayan aracın sahibi kaldırımda oturarak kaza yapan aracına baktı.