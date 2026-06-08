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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deniz kazasıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin sahibi olan firmanın 3 yetkilisinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması gerçekleştirildi.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar S.Ö., G.Ö. ve K.Ö. katılmadı. Salonda hayatını kaybeden denizcilerin yakınları ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve geminin bağlı olduğu şirkette yük bulma ile dokümantasyon işlemlerini yürüten Mustafa Baykuş, geminin son seferinde herhangi bir rötar veya aksaklık yaşanmadığını, rotanın planlandığı şekilde icra edildiğini öne sürdü.

"BENİM TORUNUM BABASIZ KALDI"

Duruşma esnasında söz alan geminin 3. kaptanı Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar, davanın uzamasına tepki göstererek, "Dava 1-2 seneyi bulacak mı? Benim torunum babasız kaldı" ifadeleriyle acısını dile getirdi. Mahkeme başkanı ise acılı anneye, "Acınızı biliyoruz, yargılama sürüyor, bitecek, yargılama yapıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASI TALEBİNE RET

Sanık avukatları, müvekkillerinden S.Ö.'nün gemi adamı belgesinin süresinin dolduğunu, ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Nüfus Müdürlüğünde yenileme işlemi yaptıramadığını belirterek yasağın kaldırılmasını talep etti.

Müşteki ailelerin avukatı ise bu talebe sert karşı çıkarak, söz konusu sanığın şirkette yönetim kurulu üyesi olduğunu, gemi adamlığı mesleğinden doğrudan bir kazanç sağlamadığını vurguladı ve yurt dışı yasağının devamı ile sanığın tutuklanması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ö.'nün yurt dışı çıkış yasağının aynen devamına hükmetti. Ayrıca facianın yaşandığı 18-20 Kasım 2023 tarihlerine ait gemi telsiz kayıtlarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılması kararlaştırılarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rusya'dan aldığı yükü İzmir Aliağa Limanı'na taşımakta olan Türk bayraklı "Kafkametler" kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023 tarihinde Karadeniz Ereğli Limanı'ndan çıkış yaptığı sırada şiddetli fırtınaya yakalanmıştı. Dalgaların etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarpan gemi kısa sürede sulara gömülmüştü. 12 kişilik Türk mürettebattan bugüne kadar yalnızca 5'inin cansız bedenine ulaşılabildi.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö., G.Ö. ve K.Ö. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.