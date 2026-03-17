Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Buzadam SK oldu.

Federasyon açıklamasına göre, play-off final serisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Buzadam SK, iki galibiyet alan taraf olarak kupayı kazandı.

Federasyon Başkanı Halit Albayrak, “Kadınlar Süper Ligimizde sezon boyunca büyük emek ve mücadele gösteren tüm kulüplerimizi kutluyorum. Play-off sürecindeki performans, ligimizin her geçen yıl daha da güçlendiğini gösteriyor. Şampiyon Buzadam SK’yi tebrik ediyor, tüm takımlara katkıları için teşekkür ediyorum.” dedi.