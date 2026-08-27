Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonuna gelen Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kürşat T., Aylin D.’nin boğazını sıktı. Bu sırada salonda bulunan başka bir kadın araya girerek Kürşat T.’yi uzaklaştırdı.

Kadına şiddetin adresi bu kez spor salonuydu: Mersin’deki tartışma çığırından çıktı - Resim : 1

Kürşat T. olaydan sonra Aylin D.’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadına şiddetin adresi bu kez spor salonuydu: Mersin’deki tartışma çığırından çıktı - Resim : 2

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Öte yandan olay, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.’nin, Aylin D.’nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı.

Kadına şiddetin adresi bu kez spor salonuydu: Mersin’deki tartışma çığırından çıktı - Resim : 4

Kadına şiddetin adresi bu kez spor salonuydu: Mersin’deki tartışma çığırından çıktı - Resim : 5

Kadına şiddetin adresi bu kez spor salonuydu: Mersin’deki tartışma çığırından çıktı - Resim : 6