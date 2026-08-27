Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı

Malatya’da kayısıya alternatif olarak yetiştirilen kurutmalık domatesler tarlaları kırmızıya boyadı. Ürün çeşitliliğini yükseltmek ve bölge ekonomisine yeni gelir kapısı oluşturmak amacıyla yapılan üretimde hasat ve kurutma mesaisi hızlandı.