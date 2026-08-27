Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı

Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı

Kayısısıyla meşhur olan Malatya’da üreticiler alternatif ürüne yöneldi. Akçadağ’da yüzlerce dönüm arazide yetiştirilen kurutmalık domateslerde hasat başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 1

Malatya’da kayısıya alternatif olarak yetiştirilen kurutmalık domatesler tarlaları kırmızıya boyadı. Ürün çeşitliliğini yükseltmek ve bölge ekonomisine yeni gelir kapısı oluşturmak amacıyla yapılan üretimde hasat ve kurutma mesaisi hızlandı.

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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 2

Tarladan toplanan domatesler geniş sergi alanlarına taşınıyor, burada ikiye bölünüp tuzlandıktan sonra günlerce güneş altında bekletiliyor. Kurutma işlemi tamamlanan ürünler ise ihracat için hazırlanarak önce İzmir’e, ardından dünya pazarlarına gönderiliyor.

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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 3

Kurutmalık domates üretimi bölge ekonomisine katkısının yanı sıra istihdam da oluşturuyor. Yaklaşık 60 mevsimlik işçi, mayıs ayından ekim ayına kadar üretim sürecinde çalışıyor.

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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 4

İşçilerin sabah 06.00’dan akşam 17.00’ye kadar çalıştığını belirten Hacı Polat, günlük yevmiyenin 1.350 TL olduğunu söyledi.

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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 5

Kızaran domatesler traktör ve araçlarla sergi alanlarına getiriliyor. Burada çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler tarafından ortadan ikiye bölünen domatesler tuzlandıktan sonra 5-6 gün boyunca güneşte kurutuluyor.

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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 6

Üretici Fatih Kolay, yaklaşık 12 yıldır kurutmalık domates sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti.

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Günde 1350 lira kazandırıyor: Dev hasat başladı - Resim: 7

Asıl işlerinin kuru kayısı alım satımı olduğunu ifade eden Kolay, İzmir’deki müşterilerinden gelen talep üzerine kurutmalık domates üretimine başladıklarını söyledi.

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